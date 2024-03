Quanto risparmia la Lazio con le dimissioni di Sarri

L’atto finale di Maurizio Sarri alla Lazio è stato un discorso fatto alla squadra: ha detto loro che i giocatori non lo seguono più, e per questo si sarebbe fatto da parte lui. Dimissioni presentate. E accettate. È stato vano il tentativo di Lotito di provare a convincerlo a rimanere; Sarri aveva fatto la sua scelta, e non è più tornato indietro.



QUANTO RISPARMIA LA LAZIO CON LE DIMISSIONI DI SARRI - Una lettera di dimissioni con la quale Maurizio Sarri ha lasciato anche parte dello stipendio sul tavolo. L’allenatore aveva ancora un anno di contratto, la scadenza era prevista per il 30 giugno 2025 ma il rapporto si è interrotto in anticipo per volontà del tecnico. Con queste dimissioni Sarri ha rinunciato a circa 5 milioni di euro, che la Lazio risparmia dal suo stipendio; ora il club biancoceleste si è già attivato per cercare un sostituto.



CHI AL POSTO DI SARRI ALLA LAZIO - I candidati principali sono tre: Igor Tudor, Miroslav Klose e Tommaso Rocchi. Con il primo c’è stato qualche contatto nella giornata di ieri dopo le dimissioni di Sarri, prime telefonate esplorative per capire se approfondire i discorsi. Klose è stato contattato dalla società dove ha lasciato un ricordo positivo da giocatore tra il 2011 e il 2016; da allenatore solo un’esperienza in Austria all’Altach, dopo qualche stagione in Germania tra collaboratore in nazionale e allenatore delle giovanili del Bayern Monaco. Rocchi è la possibile soluzione interna: attualmente allena l’Under 14, ma è un profilo che riporterebbe entusiasmo tra i tifosi legati alle imprese da giocatore.