Un calciomercato con il cuore in gol, con spifferi da tutte le parti: lo United su Milinkovic Savic, poi l'Inter, il Siviglia su Luis Alberto. Nessun big è partito, Inzaghi può sorridere, ma ora, come riporta il Corriere dello Sport, arriva il momento di blindare i migliori. Niente errori, bisogna stare attenti ai dettagli.



BLINDARE I BIG - La dirigenza della Lazio non vuole commettere gli stessi errori degli scorsi anni. Vuole che i big siano felici. Lotito li ha trattenuti, ora li premierà. l’entourage del ‘Tucu’ Correa, di Milinkovic-Savic, di Luis Alberto e di Caiceceo.