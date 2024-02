Lazio, Lotito: 'Non esonero Sarri'

Claudio Lotito protegge Maurizio Sarri. Il presidente della Lazio parla così del suo allenatore al Corriere dello Sport: "Non ho capito quale sia il problema. Me ne occuperò, prenderò in mano la situazione, come altre volte è successo in passato, ma oggi non parlo con nessuno. Di sicuro non esonero Sarri e non posso perdere tempo a smentire sciocchezze".



TENSIONE - Dallo spogliatoio nessuno dei big si muoverà per chiedere la testa dell'allenatore. Un paio di contestatori fanno parte del drappello dei meno utilizzati e non in grado di trascinare uno spogliatoio, peraltro largamente composto da giocatori legati o voluti dal tecnico. Lotito decide di testa sua, non diventerà mai prigioniero di un giocatore. Il presidente e Fabiani sono vicinissimi a Sarri e guardano con perplessità a un certo tipo di contestazione.



PRESENTE - Lo stesso allenatore non è soddisfatto dai risultati e preferisce concentrarsi sul campo. Sabato la Lazio gioca a Cagliari, poi c'è il Bayern in Champions, quindi Bologna, Torino e Fiorentina: tre confronti diretti per l'Europa. Un eventuale tracollo segnerebbe il destino del tecnico in vista della prossima stagione. Sarri per ora non si arrende e non si dimette: vuole chiudere bene il campionato, poi si vedrà.



FUTURO - Con il ds Fabiani ha parlato di giovani e di un ciclo nuovo, ma per ora si è trattato di discorsi sulla carta, andrebbe anticipata la programmazione e preferirebbe avere le idee chiare. Secondo altre fonti (non societarie), Mau si sarebbe stancato e saluterà a fine stagione, attratto dalla Premier. Ragionamenti prematuri. Oggi Lotito non lo esonera, non solo per un discorso economico legato al contratto in scadenza 2025. In vent'anni di gestione ha cacciato solo Caso e Ballardini (a un passo dalla Serie B) e Pioli nel 2016 dopo otto mesi di agonia e quando aveva perso ogni obiettivo, ma in casa aveva Simone Inzaghi, il sostituto ideale da mettere alla prova nella coda del campionato. Oggi non avrebbe una soluzione pronta.