Lazio, Lotito ora chiama Kamada: 'Perno per Tudor, decida se restare'

19 minuti fa



Che futuro per Daichi Kamada? Il fantasista giapponese della Lazio sta vivendo una sorta di seconda giovinezza passando da esubero con Maurizio Sarri in panchina a perno inamovibile nelle gerarchie di Igor Tudor. La scorsa estate firmò con i biancocelesti un contratto annuale con opzione per altre due stagioni, ma la scelta sul futuro non è ancora arrivata.



A confermarlo è il presidente Claudio Lotito che, intercettato da Il Messaggero, ha ributtato la palla nel campo del centrocampista ex-Eintracht Francoforte. Un accordo esiste già, tocca a Kamada scegliere cosa fare: "L'allenatore lo sta coinvolgendo e ne ha fatto un perno per il futuro, adesso deve decidere se restare alla Lazio".