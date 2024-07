Getty Images

Lazio, Lotito promette altre cessioni: "I tagli non sono finiti"

33 minuti fa



Guai a parlare di ridimensionamento in casa Lazio. Il presidente Lotito è stato chiaro. Gli addii che si sono consumati fin qui fanno parte del processo di riorganizzazione della rosa biancoceleste, che aveva bisogno di essere ringiovanita. E il lavoro non è ancora finito. Dopo Felipe Anderson, Luis Alberto, Kamada e Immobile, ci si aggiungono Marcos Antonio (in attesa dell'ufficialità al Flamengo), Raul Moro, Sepe e Adamonis, il patron oggi al Messaggero ha annnunciato che "I tagli non sono finiti".



Un messaggio chiaro, rivolto soprattutto ai diversi calciatori in esubero ancora però sotto contratto con i biancocelesti. Kamenovic, Fares, Andre Anderson, Basic, Akpa Akpro, Cancellieri e Hysaj sono tutti sulla lista dei partenti. Dalla loro cessione il club punta a racimolare più risorse possibili per il mercato, ma prima di tutto per abbassare il tetto ingaggi e rientrare nei nuovi paletti imposti dai regolamenti federali sui bilanci. Dalle parole di Lotito però traspariva anche qualche altro segnale. Come sottolinea sempre il quotidiano romano non è escluso che possano esserci altre partenze tra i principali elementi della rosa attuale (Vecino ha ricevuto delle avance per tornare in uruguay, ma anche Lazzari e Marusic hanno qualche estimatore in Italia e all'estero, ndr) da rimpiazzare poi con nuovi innesti.