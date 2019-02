Presso l’Istituto per il Credito Sportivo è stato presentato l'ebook “Donne di calcio”, dedicato al calcio femminile, curato da "Il Sole 24 ore". Tra gli interventi dell'evento da sottolineare quello di Evelina Christillin, membro europeo del consiglio Fifa. Che ha raccontato un dettaglio curioso sul patron della Lazio Claudio Lotito: “Quest’anno il congresso Fifa sarà il giorno prima dell’inizio del Mondiale femminile a Parigi: è un segno importante. In Italia dobbiamo ringraziare Michele Uva che è stato il primo a credere nel calcio femminile. Lotito? Ci portava a mangiare fuori e poi non pagava il conto, che strano… (ride, ndr)”.