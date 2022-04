Sono ore calde sul fronte Sergej Milinkovic-Savic, con il suo agente a Roma per portare eventuali offerte alla Lazio. Secondo la Gazzetta dello Sport, Lotito spera che si scateni un'asta per il centrocampista in modo tale da far lievitare il prezzo e portarlo vicino ai 100 milioni. Sul serbo c'è il forte interesse di Manchester United, Psg e Juventus.