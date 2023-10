Salvo sorprese, contro il Sassuolo la Lazio scenderà in campo con il logo per la candidatura di Roma a Expo2030. Come scrive questa mattina Il Messaggero, Lotito e il comune hanno compiuto passi avanti in questi giorni per arrivare a un accordo per la sponsorizzazione dell'evento. Le maglie biancocelesti a Reggio Emilia sosterranno quindi la Capitale nella corsa ad aggiudicarsi l'organizzazione dell'importante fiera mondiale. Ancora da scogliere invece il nodo relativo alla scritta SPQR da aggiungere al logo stesso, ma secondo alcune indiscrezioni il comune non avrebbe nulla in contrario, come già accaduto per le divise da gioco della Roma nelle settimane passate.