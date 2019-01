Claudio Lotito torna a parlare del nuovo stadio della Lazio. Il presidente biancoceleste ha dichiarato a Radio Radio: "Il ministro Matteo Salvini ha detto che cercheranno di agevolare il più possibile la costruzione di stadi aperti 24 ore al giorno e sette giorni su sette, è quello che ho sempre detto io. Non ho ancora chiesto dove farlo, sto aspettando: questo stadio attiene al Comune. Vorrei farlo in un posto facilmente raggiungibile, in rotaie o su gomma. Roma? Ci stanno tanti comuni limitrofi... Uno dei problemi veri è che noi ci dobbiamo spogliare dalla veste di tifoso fuori dalla partita. Nel sistema gli interessi devono essere convergenti, è quello che dico sempre ai miei dirimpettai, punto".