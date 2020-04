Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni al TGR Lazio: "Purtroppo, quando eravamo in una condizione particolare dal punto di vista fisico e mentale di gruppo, il campionato è stato interrotto e c'è stato un decadimento fisico. Abbiamo rispettato in modo pedissequo il ruolo del governo, ora mi auguro che i giocatori, da grande gruppo, ritrovino la stessa unione e determinazione di prima, qualora si dovesse riprendere a giocare. Che, per me, è indispensabile".