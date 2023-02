Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato a Radio Sei: questo un passaggio sulla questione Flaminio, lo stadio al centro di un dibattito sulla ristrutturazione.



“Io non sono abituato a vendere cose che non posso realizzare. Per noi è inadeguato, ci serve minimo da 45.000 spettatori (lo stadio ne potrebbe ospitare massimo 16mila, ndr). Questo è il primo problema, poi c’è la copertura. Terza cosa, i parcheggi e la viabilità in generale. Il problema sono le autorizzazioni e qui ci scontriamo con posizioni non in linea con le nostre aspettative. Se so in partenza che un progetto verrà bocciato, che lo presento a fare?”.