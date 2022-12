Presentimento o monito? Alla cena di Natale della Lazio, ieri sera Claudio Lotito ha tenuto un discorso a tutta la squadra, iniziando con un avvertimento: "Ci sono tanti problemi che circolano e che potrebbero cambiare totalmente gli scenari e i risultati a fine maggio". Il virgolettato lo riportano oggi sia il Messaggero, sia il Corriere dello Sport.



COMPLIMENTI - Il presidente biancoceleste si è poi complimentato con la squadra per il percorso fatto fino alla sosta: "Sono sicuro che voi reciterete un grande ruolo in questo campionato. Anzi, tutti insieme dobbiamo dimostrarlo. Ho detto a Sarri che sono orgoglioso di voi, perché vivete in un clima sereno, siete un gruppo diverso e sano. Avete sposato un progetto, tanti di voi sono cresciuti in maniera esponenziale sia dal punto di vista tecnico che di mentalità vincente.



Il numero 1 del club si aspetta ora che il gruppo prosegua con la stessa determinazione per raggiungere gli obiettivi prefissati: "Iniziamo questa seconda parte del torneo con la consapevolezza che tutti devono fare i conti con noi e che non siamo secondi a nessuno. L’importante è che ognuno svolga il proprio ruolo, ognuno aiutando l’altro. Iniziamo subito con determinazione questa seconda parte di stagione. Siamo ormai una famiglia e questo lo si vede dallo spirito negli allenamenti, in campo e anche fuori, come stasera. Siamo un gruppo che ha seminato bene. Sta arrivando il momento di raccogliere".