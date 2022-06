Ok, l'indice di liquidità non è più vincolante per l'iscrizione al campionato. Ma per comprare i calciatori sì. Il ricorso vinto dalla Lega contro la FIGC può essere letto anche come un successo personale politico di Lotito contro Gravina. Il mercato della Lazio tuttavia dev'essere sempre sbloccato. Ne parla oggi Repubblica.



Il presidente biancoceleste ora non ha più l'incombenza del 22 giugno come termine ultimo per rientrare nei paletti. I 5 milioni necessari - secondo i dati Covisoc - per mettere a posto i conti vanno però versati comunque per poter regalare quanto prima a Sarri i rinforzi chiesti. E la strada è sempre la stessa: o si incassa dalle cessioni o si aumenta il capitale.