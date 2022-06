. Lo scrive oggi Il Messaggero parlando dell'idea - mai abbandonata - del presidente delladi portare al'ex ds della. I due hanno lavorato insieme proprio a Salerno riportando i Cavallucci Marini in A. Per forza di cose le strade si sono dovute separare, ma il patron biancoceleste vorrebbe ora iniziare con il dirigente un nuovo percorso., che già si occupa di tutti gli altri settori delle giovanili. Sarebbe una mini-rivoluzione nella dirigenza delle Aquile, visto che al momento il posto che andrebbe ad occupare Fabiani è ancora nelle mani del ds Tare. Le smentite di qualche settimana fa potrebbero perciò essere solo di facciata , mentre in realtà qualcosa sembrerebbe che stia bollendo in pentola.