Una stagione interrotta sul più bello, il sogno scudetto messo in stand-by nel momento cruciale. La Lazio è ai box, come tutto il calcio mondiale. Ad approfittarne è stato Lucas Leiva, centrocampista da tempo alle prese con un'infiammazione cartilaginea che ha riguardato anche il menisco. Se in passato l'idea di un'operazione era sempre stata accantonata vista la stagione in corso, ora, con la quarantena forzata, i piani sono cambiati.



OPERAZIONE - Secondo SololaLazio.it, infatti, l'ex Liverpool si è operato questa mattina al ginocchio destro. Una pulizia al ginocchio per mano del medico biancoceleste Rodia. Il brasiliano, ora starà fermo per un mese, ma potrà essere pronto per il rientro in campo.