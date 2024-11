Getty Images

Partita: Lazio - Ludogorets

Lazio - Ludogorets Data: giovedì 28 novembre 2024

giovedì 28 novembre 2024 Orario: 18:45

18:45 Canale TV: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252

Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 Streaming: SkyGo, NowTV

In campionato la Lazio ha ripreso il cammino da dove lo aveva lasciato prima della sosta, con una vittoria rotonda (3-0) sul Bologna. Ora i biancocelesti vogliono fare lo stesso anche in Europa League, mantenendo la prima posizione in solitaria e a punteggio pieno nella classifica unica. Giovedì arriva il Ludogorets all'Olimpico: con altri tre punti il passaggio al turno successivo - già virtualmente ipotecato, salvo crolli clamorosi, per gli uomini di Baroni - potrebbe diventare una certezza.

Mandas; Marusic, Gigot, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Dele-Bashiru, Tchaouna; Dia. All. Baroni: Padt; Witry, Verdon, Almeida, Son; Yordanov, Cruz, Duarte; Erick, Duah, Lima. All. JovićevićSolito turnover ragionato per Baroni, che continua a coinvolgere tutta la rosa tra partite infrasettimanali e nel week-end. Spazio a Mandas in porta e conferma di Gigot in difesa visti i problemi fisici di Romagnoli. Al fianco del francese ancora Gila, dato che anche Patric non è ancora al 100%. Out anche Tavares sulla fascia e Castrovilli a centrocampo. Pedro e Zaccagni potrebberopartire dalla panchina stavolta insieme a Rovella. Decisiva comunque sarà la rifinitura di domani pomeriggio per sciogliere gli ultimi dubbi, soprattutto in mediana e sugli esterni

: Lazio- Ludogorets sarà trasmessa da Sky sport in esclusiva tv, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. In più la gara sarà disponibile anche sul canael 4k dell'emittente satellitare.La partita tra Lazio e Ludogorets giovedì sera sarà visibile in streaming, su tutti i dispositivi abilitarti e previa sottoscrizion dell'abbonamento, tramite app SkyGo e su NowTV.