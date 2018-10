Luis Alberto out, nonostante l'assenza di Correa. A Parma non c'è stata alcuna rinascita, Inzaghi ha deciso di lasciarlo a casa. Non ci sarà contro il Marsiglia, dovrà concentrarsi sul match contro l'Inter, provando a recuperare condizione mentale, fisica. Ora deve scalare le gerarchie: con Correa in grande spolvero, non sarà facile.



LISTA DEI CONVOCATI - Inzaghi doveva scegliere, gli ha preferito l'ex Primavera Rossi. Come riporta il Corriere dello Sport, lo spagnolo è rimasto ad allenarsi a Roma. Soffre di pubalgia da quest'estate, nonostante le cure non è ancora riuscito ad esprimersi al meglio. Guarderà Marsiglia-Lazio in televisione, in attesa di trovare la forma migliore.