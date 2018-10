La Lazio a Marsiglia nel segno di Inzaghi. Il mister ricorda benissimo il 5-1 rifilato all'OM di De la Pena e Pires. 4 gol con una sola firma, Simone Inzaghi. La squadra biancoceleste in terra francese potrebbe mettere una seria ipoteca sulla qualificazione: con un risultato positivo potrebbe dimenticare la figuraccia rimediata con i tedeschi dell'Eintracht.



SCELTE- Come riporta il Messaggero, Inzaghi ha fatto scelte di testa. Troppo importante la partita per sbagliare: Luis Alberto è rimasto a casa ("non si sentiva al 100%"), al suo posto l'ex Primavera Rossi, "molto motivato". Anche le scelte di formazione sono praticamente fatte, unico dubbio Berisha: non verrà rischiato, dovrà essere al 100% per scendere in campo al Velodrome.