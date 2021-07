#Lazio , l'arrivo di Luis Alberto nel ritiro ad Auronzo di Cadore pic.twitter.com/irw48bhWsf — calciomercato.com (@cmdotcom) July 14, 2021

Tra una bizza e l’altrasi sta facendo attendere dallain questa prima fase di stagione. Mentre i suoi compagni dal 10 luglio hanno iniziato a lavorare agli ordini disotto le Tre Cime di Lavaredo, il Mago ha ritardato il suo ritorno restando una settimana in più in vacanza. È stata fatta circolare l’indiscrezione di problemi alla caviglia per il numero 10 biancoceleste,- Luis Alberto vorrebbe essere paragonato ai top playere ai loro stipendi (). Non c'è ancora stato il faccia a faccia con, oggi a Milano per la presentazione del calendario di Serie A 2021/22, ma il dirigente ha già manifestato al centrocampista il malumore della società per il suo comportamento. Intanto Luis Alberto parlerà con, suo estimatore, e da questi colloqui inizierà a delinearsi il futuro del giocatore: in caso di rottura, comunque non nei piani della Lazio, allora Lotito non scenderà sotto la richiesta di, considerato anche il 30% sulla futura rivendita da destinare al Liverpool.Intanto la conferma del suo avvicinamento in Veneto l’ha data lo stesso ds della Lazio, Igli, alla cerimonia del calendario della. “Stasera sarà Auronzo”, breve e conciso il dirigente biancoceleste. Così alle 21:30 ecco arrivare Luis Alberto presso l’albergo Auronzo. Accolto da diversi cronisti e tifosi all’ingresso dell’hotel, il Mago ha solo salutato. Ora il numero 10 biancoceleste dovrà chiedere scusa a Sarri e il suo staff, così come ai compagni di squadra che hanno interrotto le vacanze una settimana fa come programmato dalla società, anche se questo non dovrebbe fargli scampare una pesante multa. Dopodiché sarà il momento di tornare a fare più magie e meno capricci.