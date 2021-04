Non ci volevano i soliti acciacchi alla caviglia di Luis Alberto alla vigilia di Napoli-Lazio. Un notizia non proprio idilliaca considerando il peso specifico del centrocampista spagnolo nelle alchimie di gioco della squadra di Inzaghi. Non è detta l'ultima parola però. Il numero 10 infatt è partito con la squadra e nella giornata di oggi valuterà se giocare o meno. Nel caso in cui non dovesse farcela l'indiziato numero uno per sostituirlo sarebbe Andreas Pereira. Come riporta Il Messaggero per il belga-brasiliano si tratterebbe della quarta presenza dal 1'. Finora ha accumulato 407 minuti in Serie A, segnato 1 gol e fornito 1 assist.