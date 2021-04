Dopo l'iniziale paura per le condizioni fisiche di Luis Alberto sembra che la Lazio possa tirare un sospiro di sollievo. Al termine della seduta di rifinitura di oggi infatti, il Mago si era intravisto condurre il pallone con gli scarpini. Già di per sé un'ottima notizia dopo gli esami strumentali di ieri sera. Dal centro sportivo biancoceleste emerge poi che il numero 10 spagnolo domattina effettuerà un ulteriore test.



OBIETTIVO CONVOCAZIONE - Sarà molto difficile vederlo tra i titolari contro lo Spezia, anche perché ormai Inzaghi ha provato Andreas Pereira. Eppure Luis Alberto oggi pomeriggio ha dato segnali importanti e di conseguenza domattina effettuerà una sgambata per capire se riuscirà ad ottenere la convocazione ed essere a disposizione. Evidentemente la distorsione rimediata in allenamento dopo un contrasto con Armini è stata meno grave di quanto ci si aspettasse. La Lazio può sorridere perché se non rientrerà contro lo Spezia, il Mago potrà essere a disposizione contro l'Hellas Verona nel prossimo match.