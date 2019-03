Seconda seduta della settimana per la Lazio. A parte per una semplice gestione delle energie Berisha e Luis Alberto: per lo spagnolo lavoro insieme a Ruben Pons Aliaga, il suo fisioterapista di fiducia. Ieri, alla ripresa, era rimasto a riposo Correa, che oggi pomeriggio è rientrato coi compagni per le esercitazioni tecniche, di forza e le partitelle a campo ridotto; stesso discorso per Patric.