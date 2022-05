Un gol e un assist per Luis Alberto nella vittoria della Lazio contro la Sampdoria che permette ai biancocelesti di rimanere in piena corsa europea. Lo spagnolo però, come riporta il Corriere dello Sport, non è sicuro di restare a Roma. La Lazio dovrà ripartire da alcuni punti fermi e uno di questi potrebbe essere proprio il centrocampista ma se arrivasse un'offerta importante, club e giocatore la valuteranno.