Apprensione in casa Lazio per Luis Alberto. Come riporta questa mattina La Repubblica, il Mago spagnolo accusa da qualche giorno un affaticamento all'anca, derivato da una botta rimediata la settimana scorsa in allenamento. Che non sia al 100% fisicamente lo ha confermato anche Sarri nel post partita di Bergamo. Contro l'Atalanta il numero 10 è rimasto 90 minuti in panchina e ieri non si è allenato col gruppo, Tra oggi e domani le sue condizioni verranno valutate per capire se potrà essere a disposizione per la sfida di giovedì contro il Midtjylland. Al momento è da considerare in dubbio la sua presenza tra i convocati.