Prima della sfida con il Milan, Luis Alberto parla a Lazio Style Channel: "Oggi pensiamo solo al Milan, vogliamo i tre punti per continuare a stare il più vicino possibile alla Juventus. L'assenza di Ciro? Giocando lì guadagno almeno 20 metri e sono più libero. Ma l'importante è aiutare la squadra a giocare bene e a prendere i tre punti. I tifosi? È difficile per loro non essere con noi, ma li sentiamo comunque vicini, sono il nostro numero 12", riporta Lalazioziamonoi.it.