Se la Lazio ha chiuso il campionato al secondo posto il merito - gran parte del merito - è anche di Ivan Provedel, il portiere arrivato in estate dallo Spezia che ha chiuso la porta a doppia mandata. Il classe '94 ha chiuso la stagione con 21 clean sheet in campionato, ha vinto il premio come Miglior Portiere ed è diventato uno dei migliori nella storia della Serie A in questa statistica: come lui solo Cudicini (Milan 1968/69), Rossi (Milan 1993/1994), De Sanctis (Roma 2013/14) e Buffon, in tre diverse stagioni occasioni.



L'AFFARE - Dopo aver provato a fare un tentativo per Vicario dell'Empoli - offerta 10 milioni, richiesta 15 - la Lazio in estate ha virato su Provedel che arrivava da una buona stagione con lo Spezia: dopo aver trovato l'accordo con il giocatore, i biancocelesti hanno investito 2,5 milioni per portarlo nella capitale. L'idea iniziale era quella di fargli fare da vice a Maximiano, anche lui nuovo acquisto arrivato dal Granada per 9 milioni (cifra della clausola rescissoria). Il portoghese viene espulso al debutto contro il Bologna, Sarri inserisce Provedel che da quel momento in poi diventa titolare per tutta la stagione.