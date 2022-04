La Lazio recupera Luis Alberto per la trasferta di domenica sul campo del Genoa. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il centrocampista spagnolo può essere sacrificato sul mercato in uscita (in alternativa a Milinkovic-Savic) per finanziare i 6-7 rinforzi chiesti da Sarri a Tare e Lotito.



Le avances del Siviglia sono state una costante negli ultimi anni e potrebbero molto presto tornare d’attualità. Ma le magie di Luis Alberto riscuotono interesse pure in Italia. Con il Milan di Pioli che potrebbe inserirlo nella lista della spesa per l’estate che verrà. Il club romano lo valuta sui 30-35 milioni di euro, una cifra non banale, ma neppure impossibile.