Luis Alberto vuole tornare protagonista. A partire dalla prossima trasferta di Parma. Nella giornata di ieri lo spagnolo è tornato in gruppo, dopo le polemiche relative al suo stato di salute e alle sue prestazioni scadenti. Ora Luis Alberto vuole riconquistare tifosi e addetti ai lavori.



RINNOVO E POSTO DA TITOLARE - Luis Alberto vuole tornare subito protagonista, anche se, come riporta Leggo, non è più certo di un posto da titolare. Correa sta conquistando la fiducia dell'ambiente, ha già trovato il gol, Caicedo è un amuleto, con lui in campo 4 partite 4 vittorie. La lotta per la maglia da titolare è accesa, ma Luis Alberto vuole quella maglia. Per conquistare il rinnovo, meritandoselo di nuovo sul campo.