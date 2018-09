In casa Lazio è tempo di rinnovi. Milinkovic e Immobile stanno trattando sontuosi adeguamenti contrattuali, Luis Alberto non vorrebbe sentirsi da meno. Da ricordare che lo spagnolo ha ricevuto, la scorsa estate, un'offerta importante dal Siviglia, che ha messo sul piatto 3,5 milioni di euro più bonus. Il no di Lotito ha chiuso qualsiasi trattativa, ora serve uno sforzo.



MERCATO LAZIO - Il numero 10 biancoceleste, che ha firmato la rete della vittoria contro il Frosinone, a breve dovrebbe cominciare a parlare di adeguamento contrattuale. L’agente Alvaro Torres dovrebbe essere ricevuto a Formello entro la fine dell’anno. Se la trattativa dovesse andare in porto, la Lazio supererebbe la soglia fatidica dei 70 milioni come tetto ingaggi.