Thomas Doll, ex centrocampista della Lazio, parla a Lalaziosiamonoi.it: "Allenare la Lazio? Sarebbe un sogno. È un club che porto nel cuore e lo terrò sempre con me. Poter approdare in Serie A sarebbe un risultato fantastico per me. Il campionato italiano ha conosciuto giocatori tedeschi, ma non allenatori. Sarei il primo nella storia: pensate quanto mi piacerebbe…".