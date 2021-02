Finalmente Luis Alberto ha cancellato lo 0 dalla casella degli assist. Il Mago in Lazio-Bayern Monaco ha mandato in porta Correa per l'1-4: primo passaggio decisivo della sua stagione. Ora, dopo essersi sbloccato in Champions League, il fantasista spagnolo vuole invertire la rotta anche in Serie A. Quale avversario migliore del Bologna? Come riporta Il Messaggero, Luis Alberto in questa stagione sotto porta si sbloccò proprio all'andata contro i rossoblu. Da lì è arrivato a ben 7 gol, un exploit importante. Ora però il Mago vuole tornare decisivo anche sul piano degli assist. Il Bologna è avvisato.