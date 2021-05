In attesa del fischio d'inizio di Fiorentina-Lazio, come di consueto un calciatore biancoceleste è stato intervistato dai canali ufficiali del club capitolino. Stavolta è toccato al rientrante Luiz Felipe. Ecco come si è espresso il difensore brasiliano: "Sono felice di essere tornato con la squadra, mi erano mancati tutti molto. Sono stato in Germania ma ho sempre sentito i ragazzi perché abbiamo un grande gruppo, che mi ha sempre fatto sorridere. Sappiamo l'importanza di questa gara contro una grande Fiorentina, se vogliamo andare in Champions League però dobbiamo vincere".