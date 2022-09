I laziali lo invocano a gran voce. Luka Romero è il baby talento che tutti fremono per vedere all'opera. Aggregato in rosa da ormai due stagioni, l'anno scorso ha collezionato qualche manciata di minuti finali in un paio di match, ma ora potrebbe essere giunto il momento di una grande occasione. Come scrive Il Messaggero stamattina, visti gli acciacchi di Pedro e Zaccagni, con Felipe Anderson che non ha mai riposato, per il giovane argentino sembra esserci una possibilità per esordire in Europa e mettere minuti nelle gambe.



Intorno a lui c'è grande aspettativa, perché sprazzi del suo talento si sono già visti. Non a caso il ragazzo, che a novembre compirà 18 anni, ha ricevuto diverse proposte per trasferirsi in club che potrebbero garantirgli da subito maggior minutaggio. Per il momento sono tutte state respinte. La Lazio vuole puntare su di lui. Appena diventerà maggiorenne potrà firmare un nuovo contratto con i biancocelesti (quello attuale scade nel 2023) che gli hanno già proposto un quinquennale. Probabile che nella scelta di proseguire o meno il suo percorso a Roma peserà la reale possibilità di ritagliarsi spazio in rosa. Anche per questo, il suo graduale inserimento nelle rotazioni di Sarri è quanto mai atteso. E adesso, forse, il momento giusto è arrivato.