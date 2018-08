Senad Lulic, laterale della Lazio, parla a Lazio Style Channel dopo il ko con la Juve: "Giocare in casa della Juventus è sempre stato difficile e lo sapevamo. Siamo partiti bene creando qualche occasione, la squadra c’è stata e ha creato. Poi nel secondo tempo è mancato l’ultimo passaggio o il tiro nei 16 metri. Loro si difendevano bene, non era facile passare. Oggi comunque ci abbiamo provato, dispiace per questo risultato, dovremo voltare pagina. Non ci piacciono le due sconfitte, dobbiamo migliorare ancora. Non dico che adesso parte il campionato, non sarebbe giusto dire che contro il Napoli e la Juve partivamo già sconfitti. La scorsa settimana eravamo andati in vantaggio, oggi ci sono stati piccoli errori che hanno fatto la differenza tra noi e una grande come la Juve. Poi quando vai sotto contro la Juventus non è facile rimontare. Ora però dobbiamo pensare al Frosinone. La Juventus è tra le più forti in Europa, mi ha impressionato perché ha giocato semplice nonostante la tanta qualità a disposizione. Giocando contro questi avversari vai in difficoltà ma lavorando insieme possiamo farcela, un singolo non cambia le partite. Tutti insieme possiamo fare bene. Abbiamo retto bene e creato, ma soprattutto sul primo gol ci siamo alzati troppo e c’è stata anche un po’ di fortuna loro. Dispiace a tutti, ma guardiamo avanti".