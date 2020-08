Resta il dubbio Lulic, che non dovrebbe prendere parte al ritiro di Auronzo. Il capitano della Lazio sta proseguendo le cure specifiche alla caviglia in Lombardia. L’obiettivo è tornare al top della forma per l’inizio della nuova stagione ed evitare inutili ricadute. Insomma, salvo sorprese, non ci sarà. Così si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero. Discorso diverso per Leiva, ormai sulla via del recupero. Il brasiliano, reduce da un problema al ginocchio, ieri ha svolto il secondo allenamento differenziato. Acerbi e Cataldi sono alle prese rispettivamente con un fastidio al ginocchio e alla caviglia: entrambi presenti nella lista dei convocati.