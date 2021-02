Questi potrebbero essere gli ultimi mesi di capitan Senad Lulic con la maglia della Lazio. Il bosniaco dopo un lungo stop a causa di un infortunio alla caviglia è finalmente rientrato, e pian piano sta recuperando la forma per tornare ad esser schierato dal 1'. Il suo contratto è in scadenza a giugno, ma come riporta Il Messaggero, nonostante il grande rapporto con la società e l'importanza del calciatore, in estate Lulic potrebbe fare ritorno in Svizzera dalla famiglia e chiudere la carriera lì.