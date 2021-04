Senad Lulic, laterale della Lazio, parla a Lazio Style Channel dopo la vittoria sul Milan: "Le partite con il Milan sono sempre intense e divertenti. Ci voleva una partita così dopo la sconfitta pesante con il Napoli. La squadra è stata fantastica e abbiamo meritato di vincere. Adesso dobbiamo mollare nulla perché ci sono le ultime partite da affrontare come abbiamo fatto oggi. Con questa vittoria ci siamo messi di nuovo in gioco. Speriamo di riuscire ad arrivare tra le prime quattro. Non sarà semplice a partire dalla prossima con il Genoa. Oggi serviva una reazione così. Come sto? Un po’ stanco come è normale che sia. Da domani recuperiamo energie e pensiamo al Genoa".