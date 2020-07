Lunedì sarà il giorno di Borja Mayoral. La Lazio ha deciso: sarà lo spagnolo ad affiancare Immobile e Caicedo in avanti e a completare il reparto in vista della Champions League. In prestito al Levante, è tornato alla base Real Madrid ed è pronto per una nuova avventura.



MERCATO LAZIO - In Spagna parlano di una prima offerta di 10 milioni andata a vuoto, ma come riporta Lalaziosiamonoi.it lunedì arriveranno a Roma gli agenti del giocatore, e la Lazio proverà ad affondare il colpo.