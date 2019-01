I tifosi della Lazio si scagliano contro la Lega Serie A, o meglio contro il suo account Instagram. Sui social è diventato virale un "cuore" decisamente inappropriato. Antefatto: la Lega celebra i 119 anni di storia della Lazio con un post, che viene immediatamente inondato di commenti di auguri e non da parte di tifosi e simpatizzanti. Poi il fattaccio: l'account della Lega Serie A avrebbe messo like al commento di un utente di Instagram, un offensivo “Lazio m...”: lo screenshot della vicenda ha fatto immediatamente il giro di tutte le principali "piazze digitali", i tifosi biancocelesti si sono infuriati.



TUTTO RISOLTO? - "Complimenti all'account della Lega che mette like a commenti volgari e irrispettosi", una delle tante risposte infuriate che si può leggere su Facebook in merito alla vicenda. La Lega da parte sua si sarebbe discolpata: come riporta il Messaggero, l’account sarebbe gestito da una agenzia esterna, il like "galeotto" è stato immediatamente tolto.