La Lazio si muove sul mercato, obiettivo fascia destra. Come riporta il Messaggero, occhio al diritto di prelazione che il Milan sta cercando di ottenere per Milinkovic: in ballo c'è il cartellino di Laxalt, che potrebbe essere un rinforzo importante per mister Inzaghi. Che potrebbe decidere di guardarsi intorno a fine stagione, se non dovesse raggiungere la Champions. La società ha mantenuto le sue promesse, tra cui quella di trattenere i big, ma non si è rinforzata come il tecnico avrebbe voluto.



MERCATO LAZIO - A gennaio bisogna muoversi, Tare lo sa. Sulla fascia destra in pole rimane l'ex Torino Zappacosta, ma in lista sul taccuino del ds ci sono anche Sala della Samp e Donati del Mainz. Male che vada Anderson della Salernitana, già testato in ritiro, potrebbe tornare alla base, si tratterebbe di un'operazione low-budget.