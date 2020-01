La Lazio ha messo le mani su Gonzalo Escalante, centrocampista classe '93 dell'Eibar: arriverà a giugno a parametro zero. Potrebbe anticipare il suo arrivo nella capitale solo in caso dovesse partire Berisha: la Lazio gli avrebbe offerto 1,5 milioni per 4 anni. Scuola Bocca Juniores, ha giocato in Italia nel Catania. Da Formello arrivano conferme: Escalante sarà un giocatore della Lazio. Secondo l'ex Lazio Dario Marcolin potrebbe essere a metà tra Parolo e Milinkovic, piaceva anche al Genoa. Inzaghi avrà il suo mastino a centrocampo.