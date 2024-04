, che interrompono bruscamente i sogni di gloria in quella che sarebbe stata una notte storica e riportano alla ribalta la Juventus. È unaa due volti quella che abbandona con rammarico e rimpianti la Coppa Italia, proprio sul più bello, ad un passo dalla finale.con una zampata diche condanna i capitolini all’eliminazione e all’amarezza per un’impresa solo sfiorata. La naturale conseguenza di scelte apparentemente senza logica che hanno favorito i bianconeri di Allegri, andati sotto di due gol e capaci di risalire la china e alzare il baricentro sfruttando il blackout della Lazio per andare all’assalto di quel gol che vale l’accesso alla finale del prossimo 15 maggio., arrivato al cospetto di una Juve modesta e in crisi ma capace di impaurire una Lazio con poco carattere e personalità di fronte ad una big e il suo pubblico.

- È una Lazio indiavolata quella che si presenta all’Olimpico contro una Juve brutta e impaurita nonostante le due reti di vantaggio maturate nella gara d’andata. I biancocelesti partono fortissimi, tengono in mano il pallino del gioco e costringono una Juve timida a schiacciarsi nella propria metà campo e abbassare il baricentro. A infiammare l’Olimpico è la rete dell’1-0 del Taty Castellanos, che svetta su Alex Sandro e firma l’1-0. L’argentino fallisce prima dell’intervallo la clamorosa opportunità del 2-0, che poi trova in avvio di ripresa. Il copione della rimonta perfetta, fino all’ora di gioco quando improvvisamente l’inerzia del match si ribalta.

- La forza della disperazione della Juventus e la stanchezza della Lazio. Probabilmente il mix di questi due fattori. Ma: fuoriper un problema al piede e dentro. La Lazio perde così l’unico uomo in grado di accelerare e andare via in velocità. Dopo i due gol segnati, il tecnico croato sceglie di garantire maggiore equilibrio alla sua squadra inserendo l’uruguaiano e non Isaksen, una scelta che peserà nel prosieguo dell’incontro. Da quel momento in poi la Lazio perde non solo un punto di riferimento ma l’unico calciatore capace di spaccare in due in velocità la difesa della Juventus e far male ai bianconeri. La fotografia? Le ripartenze di Castellanos e Luis Alberto senza sbocchi, con i due costretti a ritornare sui loro passi e ripartire da dietro. Una mossa che consente alla Juve di prendere campo, alzare il baricentro e sfruttare la forza della disperazione per andare a caccia di quel gol trovato al primo tiro in porta della ripresa, in una situazione del tutto fortuita, con il tiro completamente sballato di Weah che si trasforma in un assist per Milik, entrato da un minuto. Un’azione puramente causale che condanna la Lazio.

- Le scelte a gara in corso hanno senza dubbio pesato, e non poco, sull’esito della gara di ritorno e di conseguenza della qualificazione, per un pezzo di gara in totale equilibrio tra andata e ritorno, ma. La sconfitta per 2-0 all’Allianz Stadium, al termine di una partita al di sotto delle proprie potenzialità, ha inciso sull’esito finale del doppio confronto. Un’occasione sprecata dalla Lazio, che di fonte alla squadra di Allegri non certamente tra le più temibili e in un momento di forma straordinaria, finisce per non saper reagire all’onda d’urto e perdere con due gol di scarto. Un divario troppo ampio soprattutto per il momento delle due squadre e in vista della gara di ritorno.

- Nella notte dell’Olimpico. L’attaccante argentino ex Girona mette in mostra tutto il suo repertorio: segna prima di testa e poi con il destro a incrociare e fornisce una prestazione super dal punto di vista del carattere e del temperamento, svariando su tutto il fronte d’attacco e lottando come un leone su ogni pallone a disposizione, prima di lasciare il campo stremato. Se da una parte le condizioni fisiche di Immobile stanno condizionando la stagione del capitano, dall’altra con la crescita mostrata nelle ultime settimane, che potrà sfrutta la meglio la doppia opzione ma che ora difficilmente può rinunciare all’argentino.

- Ora testa al campionato e a quelle che saranno cinque finali per la Lazio di Tudor, a partire dall’anticipo di sabato sera contro il Verona. In attesa dei recuperi di Udinese-Roma e Atalanta-Fiorentina,. Il calendario sembra sorridere alla Lazio, che però ora non può più sbagliare: un minimo passo falso può pregiudicare il piazzamento finale. Cinque gare da vivere con passione e dedizione totale per realizzare l’impresa e volare, in maniera del tutto inaspettata e impronosticabile fino a pochi giorni fa, nella Champions League 2024/2025. Un obiettivo che permetterebbe di programmare il futuro in maniera diversa e un pass per la prestigiosa competizione che garantisce sempre fascino e introiti.