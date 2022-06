Federicosi offre alla. Il portiere si svincolerà dal Genoa a fine mese. Nei giorni scorsi già rimbalzavano voci di un suo possibile ritorno nella Capitale . Oggi Repubblica conferma lo scenario.Con Carnesecchi che si opererà alla spalla e starà fuori almeno 3 mesi, in casa biancoceleste si vagliano opzioni alternative. Sarri vuole puntare sul classe 2000, ma servono garanzie mentre l'Azzurro under 21 si riprende. E il solo Reina non basta. Ecco perchéÈ alla ricerca di un ultimo contratto prima di appendere i guantoni al chiodo e farlo con la squadra che più di tutti ha amato in carriera sarebbe una prospettiva più che gradita.Lui si è proposto e ha messo per il momento in stand-by le altre offerte che gli sono arrivate. Ora attende una risposta dalla Lazio.