Non sarà Caputo il vice - Immobile per l'anno prossimo. L'affare, che la settimana scorsa sembra indirizzato sui binari giusti, si è invece impatanato difronte alle richieste della Sampdoria. A riportare la notizia oggi è Repubblica.



I blucerchiati, che hanno prelevato l'attaccante dal Sassuolo un'estate fa, non libereranno il cartellino del calciatore per meno di 3 milioni di euro. La Lazio aveva già un accordo di massima con il giocatore, che avrebbe anche gradito il trasferimento per giocarsi - pur se solo come riserva - gli anni finali della sua carriera in un club di livello superiore. I biancocelesti però non intendono spendere tanto per un 35enne e vireranno quindi su altri profili.