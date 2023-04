Marcos Antonio prende la parola in vista di Lazio - Torino. Il centrocampista brasiliano, dopo la sua prima rete in biancoceleste venerdì scorso contro lo Spezia spera in una conferma per dare il suo contributo nella corsa Champions della squadra: "Sabato mi aspetto una partita difficile. L'abbiamo preparata bene, perché sappiamo l'importanza che avrebbe una vittoria per la nostro classifica. Il mio gol contro lo Spezia è stato il premio per il lavoro che ho fatto e sto facendo con la squadra, sono contento che sia finalmente arrivato e che soprattutto abbia coinciso con una grande vittoria della Lazio. La Serie A è un campionato molto formativo, può insegnarti tanto. Per questo lavoro ogni giorno per migliorare e aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi".



SARRI - "Sarri è un grande allenatore, lui e il suo staff ci aiutano a migliorare ogni giorno, in ogni allenamento e partita. Il 4-3-3 del mister per certi versi, è simile a quello di Castro, con il quale ho lavorato ai tempi dello Shakhtar".



IMMOBILE - "Ora l'importante è che Ciro e la sua famiglia stiano bene. Lo abbiamo riabbracciato a Formello e ora lo aspettiamo per aiutarci in campo e fuori perché, oltre a essere un attaccante incredibile, è anche una grandissima persona".