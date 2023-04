A giugno può già dire addio, ma dopo il gol allo Spezia Marcos Antonio sogna una chance dal 1' contro il Torino. Con Cataldi squalificato e Vecino ancora acciaccato al ginocchio (rientrerà in gruppo soltanto mercoledì), il centrocampista brasiliano spera di poter partire nell'undici titolare della Lazio che sabato sfiderà i granata.



Il ballottaggio c’è - scrive oggi Il Messaggero - ma resta comunque il nodo sul futuro. Al momento, per le caratteristiche della rosa biancoceleste, l’intenzione di mister Sarri è infatti quella di cedere l'ex Shakhtar già in estate per puntare su altri calciatori.