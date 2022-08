Conferenza stampa di presentazione a Formello per Mario Gila. Queste le parole del nuovo difensore della Lazio, arrivato dal Real Madrid:



ESPERIENZA - "L'esperienza col Real è stata molto buona anche se ho giocato solo due partite. Ho debuttato in un grande club ed è stato un onore. Porto con me l’ambizione di dimostrare il mio valore.Venire alla Lazio è stata una mia decisione, volevo venire qui a lavorare con Sarri e vestire questa maglia storica. Come modello di difensore penso a Nesta che è un riferimento per tutti i difensori centrali. Vengo dal Castilla e sono venuto qui per maturare e per affermarmi come calciatore. Il salto dal Castilla alla Lazio è un passaggio ambizioso per me".



DIFFERENZE - "Aver già debuttato col Real è una fortuna e sono grato al mister che me l'ha concesso. Si tratta di una squadra storica, speciale. Giocarci ti trasmette proprio il sentimento della vittoria, il voler vincere a tutti i costi. In Spagna però manca l’attenzione alla tattica, che è importante invece per i difensori e so che qui in Italia posso lavorarci per migliorare".



ACCOGLIENZA - "Prima di venire non ho parlato con gli altri spagnoli che sono già qui, ma averli rende il mio inserimento più semplice. L’accoglienza comunque è stata straordinaria anche da parte degli altri compagni. So che Sarri lavora molto sulla tattica e questo è un aspetto che mi piace molto".