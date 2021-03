Come annunciato già da diverse settimane, con ogni probabilità sarà Adam Marusic il primo dei calciatori della Lazio in scadenza 2022 a rinnovare il proprio contratto con i biancocelesti. Come riportato stamani da Il Messaggero, nei prossimi giorni il suo agente, Mateja Kezman (lo stesso di Milinkovic e Kamenovic) è atteso nella capitale. In quanto a tempi, il montenegrino dovrebbe firmare un prolungamento sino al 2026. Per quanto concerne invece le cifre, Marusic passerà dai 900mila euro attuali a 1,8 milioni a stagione.