Adam Marusic, esterno della Lazio, ha parlato prima della sfida col Genoa a Lazio Style Channel: "In questo periodo ci attendono tante partite, oggi affronteremo il Genoa: ci aspetta una partita dura, i rossoblù vantano tanti calciatori forti, ma noi giocheremo davanti i nostri tifosi e vogliamo sicuramente raccogliere i tre punti. Inzaghi cambia sempre gli interpreti perché abbiamo 25 calciatori molto forti in rosa: oggi, in particolare, ci attende una gara molto importante. Nella passata settimana abbiamo lavorato nel miglior modo possibile per disputare questo match".