Adam Marusic ha rinnovato il suo contratto con la Lazio fino al 2026. A riportare la notizia è il sito sololalazio.it. L'accordo in realtà era stato trovato già da diversi mesi. Le prime voci di una stretta di mano risalivano addirittura all'estate scorsa. Ora però tutto è stato defintivamente formalizzato. Atteso a breve l'annuncio ufficiale. La volontà del esterno classe '92 di proseguire la sua avventura col club capitolino ha incontrato anche il placet di Sarri, che ne gradisce molto la duttilità tattica.



PORTA SGUARNITA - Patric potrebbe presto seguire a ruota il terzino montenegrino. Lo spagnolo è diventato un elemento importante dello scacchiere del tecnico toscano e, nonostante le avance del Valencia, sembra essersi convinto a sposare ancora il progetto Lazio per i prossimi anni. Sarà invece addio con Straksoha, per il quale non ci sono margini di discussione su un eventuale prolungamento. La porta biancoceleste rimarrà quindi totalmente sguarnita in estate, perché anche Reina - nonostante una clausola per il rinnovo automatico di un anno in caso di qualificazione in Europa - ha le valigie pronte. La decisione finale verrà presa solo al termine della stagione, ma l'addio sembra dietro l'angolo.